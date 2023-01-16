В Бийске признали опасной карусель с "бубликами"

Аттракцион — четырёхместная карусель с тюбингами, которые катятся по кругу по снегу

16 января 2023, 13:56, ИА Амител

В Бийске приостановили работу аттракциона тюбинг-кросс, появившегося на новогодних праздниках и работавшего без государственной регистрации, сообщает "Банкфакс".

"Работать позволяла документация, согласно которой устройство имело ничтожную степень потенциального риска. Но, как выяснили сотрудники Инспекции Гостехнадзора по Алтайскому краю, в бумаги закралась ошибка, и потенциальная опасность при использовании аттракциона оказалась несколько выше", – рассказали в ведомстве.

Аттракцион – четырёхместная карусель, роль сидений на которой выполняют тюбинги ("ватрушки" или "бублики"), которые раскручиваются и катятся по снегу по кругу.

Карусель выпускается серийно на одном из отечественных предприятий. Специалисты направили запрос на завод-изготовитель, где им сообщили, что в действительности устройство имеет степень опасности RB-3, а не RB-4. Эту информацию направили бийскому предпринимателю, который пообещал убрать тюбинг-кросс и не эксплуатировать его без регистрации.