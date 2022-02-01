В центре Барнаула внедрят "выделенки" для автобусов на время закрытия моста на Новом рынке

Власти Барнаула внедрят выделенные полосы для общественного транспорта в центральной части города на время масштабной реконструкции путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Сейчас в администрации разрабатывают схему движения автотранспорта в Барнауле и предлагают жителям краевой столицы направить свои предложения по организации дорожного движения.

Где внедрят выделенные полосы?

Схемы движения общественного транспорта (автобусов) на период реконструкции путепроводов предлагается распределить по проспекту Калинина и ул. Аносова, далее по маршрутам. Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта предлагается внедрение системы выделенных полос для движения общественного транспорта:

— пр. Ленина, от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепровода;

— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления;

— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;

— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;

— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

— пр. Строителей, от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

— пр. Строителей, от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.

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Как будет во время ремонта ходить электротранспорт?

На ул. Челюскинцев, от проспекта Строителей до улицы Партизанской, для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов будут обособлены трамвайные пути. Но часть маршрутов электротранспорта всё же придётся закрыть — речь идёт о маршруте № 4 трамвая. Другие же маршруты будут ходить по следующей схеме:

— маршрут трамвая № 1: пл. Свободы — пр. Красноармейский — Новый рынок;

— маршрут № 3: ст. Пивзавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево;

— маршрут № 7: ст. Депо № 3 — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Челюскинцев — Змеиногорский тракт — ст. Кордон.

На период реконструкции путепровода для улучшения и удобства транспортного обслуживания жителей города планируют построить разворотное кольцо в районе ТРЦ “Пионер”. Кстати, троллейбусные маршруты № 1, 6 и 7 будут ходить только до дома быта.

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Вопрос дня Реконструкция путепровода на Новом рынке в Барнауле. Как будет ходить транспорт?

А как будут ездить автомобили?

По проспекту Калинина и ул. Пионеров, далее по ул. Северо-Западной. Кроме того, основные транспортные потоки распределятся по следующим магистралям: пр. Космонавтов, пр. Красноармейский, Павловский тракт, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Кутузова, ул. Власихинская.

Для повышения пропускной способности указанных дорог произведён перерасчёт циклов регулирования на 20 светофорных объектах, на четырёх перекрестках будут использованы дополнительные секции для осуществления постоянного поворота. Предполагается запрет стоянки автомобилей на участках дорог, где они будут затруднять проезд, ограничение движения грузового транспорта по ул. Челюскинцев, пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Северо-Западной, с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00. В целом, кроме введения одностороннего движения по ул. Аносова в направлении от проспекта Калинина до проспекта Ленина, для водителей личного транспорта ничего не изменится.

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Вопрос дня Как будут ходить трамваи и троллейбусы в Барнауле во время ремонта моста на Новом рынке?

Куда жители Барнаула могут направить свои предложения по схеме движения?

Направлять предложения можно на адрес электронной почты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru либо оставлять комментарии на портале “Госуслуги” через платформу обратной связи.

А когда начнется ремонт моста?

Уже в мае. Работы завершатся в конце 2023 года, а их стоимость составит около 2 миллиардов рублей. Средства будут выделены в качестве кредитов региону под 3% годовых. Отметим, что мэрия Барнаула уже много лет хочет отремонтировать путепровод на Новом рынке. Он находится в аварийном состоянии.