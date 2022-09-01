В центре Бийска неизвестные увели за собой несколько маленьких детей. Как сообщает «Бийский рабочий», сегодня национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям «Я выбираю жизнь, я не пойду с вами» провел социальный эксперимент — из 15 детей только четверо не согласились пойти с незнакомцами.

«Девочка, лет девять уже. Сказал: «Помоги, пожалуйста, щенок убежал раненый. Она ответила, что у неё здесь родители и она сможет помочь только после разговора с ними. Я говорю, что времени мало. И она согласилась со мной пойти искать. Я увел ее за сцену и спросил, почему она пошла со мной. Ответила: «Ваша собака была в беде», — рассказал поисковик-координатор Александр Евдокимов.

Эксперты отмечают, что детская доброта в таком случае может привести к трагедии. В центре отмечают, что одна из основных задач взрослых — научить детей соблюдать осторожность и заботиться о собственной безопасности.

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Сейчас это остро необходимо, ведь, по официальным данным, в стране каждый год без вести пропадает более 40 тысяч детей.