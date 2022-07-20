В центре Горно-Алтайска доморощенный каратист запинал Доску почета

Министр труда и соцразвития Республики Алтай Адар Сумин сообщил в своем Telegram, что молодой человек пнул Доску почета на центральной площади Горно-Алтайска.

«Уважаемые земляки, хочу сообщить о крайне возмутительном поступке одного из наших молодых ребят! Этот молодчик решил, что ему все можно, и пнул стенд с флагом Республики Алтай, размещенный на Доске почета Республики Алтай! На фото хорошо видно его лицо, а на видео его поступок, и на другом фото результат его поступка! Мы уже обратились в правоохранительные органы, которые дадут оценку его деянию!» — написал Сумин.