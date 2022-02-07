Меньше тестовых вопросов, больше рассуждений. Как пройдёт ЕГЭ в 2022 году?

В прошлом году школьники могли вместо ЕГЭ сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ), если они не планировали поступать в вуз. Однако в этом году ЕГЭ станет обязательным почти для всех. Также изменится и формат заданий. Об этом в прямом эфире в Instagram рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур алтайского Минобра Наталья Полосина.

По словам Полосиной, в экзамене уменьшится количество тестовых вопросов и однотипных задач. Упор будет сделан на задания, где ученик должен высказать и доказать своё мнение.

ГВЭ можно сдать только исключительным категориям учащихся: выпускникам с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, детям из спецучреждений и школ при исполнительно-трудовых колониях.

Из обязательных предметов останутся русский язык и математика, которая делится на базовый и профильный уровень. Если при поступлении в вуз математика не нужна, то достаточно будет сдать базу.

Основной этап ЕГЭ пройдёт с 26 мая по 2 июля включительно, однако досрочно экзамен можно сдать с 21 марта. 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию.