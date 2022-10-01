В Генштабе заявили, что не будут привлекать призывников к спецоперации

Призывники к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут и после демобилизации смогут уехать домой, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Как сообщает РИА Новости, родителям призывников Цимлянский пожелал не переживать за них «и ровно через год после призыва встретить их окрепшими и возмужавшими, ставшими настоящими защитниками Отечества».

«В завершение хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — сказал Цимлянский.

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По его словам, «призыва не надо бояться, но к нему нужно готовиться». Юношам, призванным в ВС РФ в осенний призыв, контр-адмирал пожелал «скорейшего становления в воинском коллективе и высоких результатов в боевой подготовке при прохождении военной службы», а тем, кто мечтает проходить службу в элитном виде или роде ВС РФ — «реализовать свою мечту».