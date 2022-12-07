В Гидрометцентре предупредили жителей Алтайского края о надвигающихся морозах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что холода надвигаются сразу на несколько регионов страны. Его слова передаёт ТАСС.

Специалист отмечает, что температура ниже нормы ожидается в серверных регионах, в Поволжье и на Урале.

На юге Западной Сибири столбики термометров опустятся до отметки -34 градуса.

«По-прежнему холодина будет на юге Западной Сибири — Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Тут с 7 по 11 декабря температура прогнозируется на 7-16 градусов ниже климатической нормы», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что холоднее всего будет в Якутии и в Магадане, где похолодает до -50.