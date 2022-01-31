В Госдуме хотят запретить уничтожать конфискованные продукты

В России предлагают запретить уничтожать продукты питания, которые были конфискованы или изъяты, но признаны пригодными в употребление. Ряд депутатов разработали соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет внесён в Госдуму, выяснили “Известия”.

Авторы инициативы указывают, что ежегодно в стране уничтожаются десятки тысяч тонн продовольствия, и это вызывает серьёзное социальное напряжение среди россиян. Чтобы избавиться от этой практики, для каждой партии изъятых продуктов должна проводиться экспертиза. Если в ходе проверки продукт будет признан пригодным для употребления, его предлагают направить на государственные и муниципальные нужды.

“Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признаётся безопасной к использованию, зачем её уничтожать?” — отметил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Чиновник добавил, что проверять качество таких продуктов может Роспотребнадзор или Россельхознадзор в зависимости от категории товаров.