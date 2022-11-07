В Госдуме не ожидают дополнительного набора в рамках частичной мобилизации

Дополнительного призыва россиян на военную службу в рамках частичной мобилизации не ожидается. Об сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, дополнительного набора в рамках частичной мобилизации не планируется.

«Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тысяч набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет», — пояснил Андрей Картаполов.

Напомним, что частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Призвать планировалось 300 тысяч человек. 31 октября президент России Владимир Путин объявил о ее завершении.