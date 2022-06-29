В Госдуме одобрили закон о штрафах за выбрасывание мусора из автомобилей

Госдума в третьем чтении приняла закон о штрафах за выбрасывание мусора из машины. Об этом сообщает ТАСС.

Ответственность для граждан за выбрасывание мусора составит от 10 до 15 тысяч рублей, для ИП — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Если правонарушение зафиксирует камера, то владельцу придёт штраф в размере 10 тысяч рублей.

В случае если выбрасывание мусора совершено с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей.