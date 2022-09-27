В Госдуме поддержали предоставление кредитных каникул для мобилизованных россиян

Документ может быть рассмотрен в первом чтении 27 сентября

27 сентября 2022, 07:35

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским займам и ипотеке для мобилизованных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, внесённый группой сенаторов и депутатов, может быть рассмотрен в первом чтении в Думе 27 сентября. Он предполагает выдать право на приостановку исполнения кредитных обязательств или уменьшение размера платежа гражданам, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящие её по контракту.

Как будут оплачивать ипотеку те, кто попал под мобилизацию?

Как будут оплачивать ипотеку те, кто попал под мобилизацию?

Такое же право получат заёмщики, которые находятся на иждивении у мобилизованных: членам семьи, в том числе признанным инвалидами I или II группы, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего.

Чтобы получить отсрочку платежей или снизить их физлицам, потребуется обратиться к кредитной организации для изменений условий договора.

В Госдуме заявили, что мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку

В Госдуме заявили, что мобилизованные россияне продолжат платить ипотеку

Комментарии
    Новости партнеров