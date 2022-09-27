В Госдуме поддержали предоставление кредитных каникул для мобилизованных россиян

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским займам и ипотеке для мобилизованных россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, внесённый группой сенаторов и депутатов, может быть рассмотрен в первом чтении в Думе 27 сентября. Он предполагает выдать право на приостановку исполнения кредитных обязательств или уменьшение размера платежа гражданам, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящие её по контракту.

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Такое же право получат заёмщики, которые находятся на иждивении у мобилизованных: членам семьи, в том числе признанным инвалидами I или II группы, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего.

Чтобы получить отсрочку платежей или снизить их физлицам, потребуется обратиться к кредитной организации для изменений условий договора.