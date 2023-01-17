В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации еще трем категориям россиян

Освободить от призыва из резерва могут учредителей ООО, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, но с некоторыми условиями

17 января 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: mil.ru

В Госдуму внесли законопроект, по которому отсрочку от мобилизации получат ещё три категории россиян – индивидуальные предприниматели, единственные участники обществ с ограниченной ответственностью и главы крестьянских хозяйств. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ внесла группа депутатов из фракции "Новые люди" во главе с Алексеем Нечаевым.

Согласно проекту, отсрочку предлагается дать единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение полугода, предшествующих началу мобилизации. При этом освобождать их от мобилизации будут в том случае, если у них нет задолженностей по выплате зарплаты и уплате налога, говорится в документе.

Там также утверждается, что на получение отсрочки для глав крестьянских хозяйств не будет влиять факт наличия задолженностей, потому что эти люди "непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность России".