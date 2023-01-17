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В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации еще трем категориям россиян

Освободить от призыва из резерва могут учредителей ООО, индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских хозяйств, но с некоторыми условиями

17 января 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

В Госдуму внесли законопроект, по которому отсрочку от мобилизации получат ещё три категории россиян – индивидуальные предприниматели, единственные участники обществ с ограниченной ответственностью и главы крестьянских хозяйств. Как сообщает ТАСС, соответствующий документ внесла группа депутатов из фракции "Новые люди" во главе с Алексеем Нечаевым. 

Согласно проекту, отсрочку предлагается дать единственным участникам обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение полугода, предшествующих началу мобилизации. При этом освобождать их от мобилизации будут в том случае, если у них нет задолженностей по выплате зарплаты и уплате налога, говорится в документе.

Там также утверждается, что на получение отсрочки для глав крестьянских хозяйств не будет влиять факт наличия задолженностей, потому что эти люди "непосредственно обеспечивают продовольственную безопасность России". 

Комментарии 8

  • если и мобилизовать то ВСЕХ. а то начитается..то да сё
    17 января, Гость   Ответить
  • Мобилизация закончилась, но изменения продолжают вносить
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, война-войной, кушать хочется каждый день или думаешь заграница поможет?
    17 января, Гость   Ответить
  • как же вов прошла без таких особенных
    17 января, Гость   Ответить
  • Мобилизация закончилась - это кто вам сказал?
    17 января, Гость   Ответить
  • Мобилизация закончилась, но изменения продолжают вносить___ Призыв закончился, а мобилизация будет продолжаться пока СВО не закончат. Как закончат, тогда уже будет указ о демобилизации призванных на СВО.
    17 января, Гость   Ответить
  • Песков каждый день нам рассказывает, что мобилизации не будет, а тут вот собираются освобождать от того чего не должно быть.
    17 января, Гость   Ответить
  • Вы что господа охренели или белены объелись??????Все так все. Исключить инвалидов женщин, старых после 50 лет,больных смертельными болезнями.
    18 января, Гость   Ответить
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