В Госдуме предложили ввести штрафы для россиян за выброшенных животных

В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных животных и за укусы людей питомцами при отсутствии состава уголовного преступления. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. <...> Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных <...> будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — заявил депутат, добавив, что за укусы установлено наказание в размере до 200 тысяч рублей.

Бурматов подчеркнул, что поправки согласовали с федеральными органами исполнительной власти и они готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.