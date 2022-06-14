В Госдуме предложили ввести штрафы для россиян за выброшенных животных

Размер санкции составит 30 тысяч рублей. Кроме того, жителей страны будут наказывать «рублём», если их питомец покусает человека

14 июня 2022, 16:53

В Госдуме предложили ввести штрафы за выброшенных животных и за укусы людей питомцами при отсутствии состава уголовного преступления. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. <...> Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных <...> будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — заявил депутат, добавив, что за укусы установлено наказание в размере до 200 тысяч рублей.

Бурматов подчеркнул, что поправки согласовали с федеральными органами исполнительной власти и они готовы к принятию в весеннюю сессию Госдумы.

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