В Госдуме раскрыли подробности предстоящей индексации пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала о предстоящей индексации выплат для пенсионеров. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Как отметила Бессараб, правительству поручили внести соответствующие инициативы по индексации социальных выплат, пенсий, пособий ещё до 20 апреля, поэтому решение будет принято.

«Процент сложно предусмотреть, потому что цифры инфляции меняются. За первый квартал это было 9,95%, но сейчас я не берусь сказать, на какой процент будет изменение, но то, что оно будет, это однозначно. Президент неоднократно подчёркивал, что борьба с бедностью — это первоочередная задача, несмотря ни на какие обстоятельства», — подчеркнула депутат.

По словам парламентария, в индексации пенсий исключений не будет. Она напомнила, что в поручении президента их не было.

«Военным пенсионерам за год повысили уже на 12,6%. Мы помним, что 1 октября 2021 года было повышение, а потом ещё на 8,6% в феврале этого года с учётом того, что за январь был тоже произведён перерасчёт», — заключила Бессараб.