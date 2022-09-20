В Госдуме рассмотрят ввод в УК понятий «мобилизация» и «военное время»

Депутаты Государственной Думы внесли пакет поправок в законопроект об изменениях в Уголовном кодексе (УК), который был принят в первом чтении в июле. Как сообщает РБК, в УК предложили ввести понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».

В частности, изменения предлагается внести в пункт «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ — сама статья устанавливает отягчающие обстоятельства. Там депутаты предлагают заменить слова «в условиях вооружённого конфликта или военных действий» словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий».

Отметим, что в пункте «л» в текущей редакции статьи отягчающими обстоятельствами являются «совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или другого общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооружённого конфликта или военных действий».

Кроме того, в УК хотят ввести две новые статьи — 352.1 «Добровольная сдача в плен» и 356.1 «Мародёрство». За сдачу в плен грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, за мародёрство — до 15 лет колонии.