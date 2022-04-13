Госдума собирается ограничить использование дорожных камер

В профильном комитете Госдумы подготовили законопроект, который вводит ограничения на использование дорожных камер. Об этом сообщает «Коммерсант».

В российском законодательстве впервые появится список случаев, когда камеры можно будет устанавливать и выносить с помощью них штрафы. В законопроекте говорится, что перед установкой средств видеофиксации нужно провести аудит безопасности дорожного движения. Кроме того, дорожные камеры разрешат ставить на аварийных участках трасс. Независимо от аварийности, видеофиксацию нарушений можно будет ставить на выделенных полосах дорог, перекрёстках, в местах ведения дорожных работ, в зонах запрета стоянки машин, на пешеходных переходах. Передвижные камеры разрешат устанавливать исключительно на ограниченное время.

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Авторы законопроекта предполагают, что новый закон может вступить в силу уже в марте 2023 года. После этого камеры, которые не попадают под новые правила, будут отключены.

Напомним, в 2019 году президент России Владимир Путин заявил, что камеры на дорогах прятать нельзя. Он отметил, что они должны стоять не для высокой собираемости штрафов, а для повышения культуры вождения и соблюдения водителями правил дорожного движения. Кроме того, глава государства дал поручение разработать единые правила установки камер и отмены штрафов, которые были вынесены с нарушениями этих правил.