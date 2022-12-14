В Госдуму могут внести законопроект об ограничении удаленки для уехавших из России
Разработку документа подтвердил глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил информацию о разработке законопроекта, который предусматривает ограничения на удалённую работу для покинувших страну россиян. Об этом сообщает RTVI.
Клишас признался, что стал одним из разработчиков инициативы, — в ближайшее время его внесут на рассмотрение в Государственную Думу. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и зампредседателя этого комитета Михаил Терентьев отметили телеканалу, что им ничего не известно о разработке этого законопроекта.
Ранее СМИ сообщали, что группа депутатов и сенаторов до конца года может внести в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на удалённую работу для государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности. Он якобы может коснуться и россиян, которые покинули страну на фоне спецоперации и частичной мобилизации.
Напомним, что в начале декабря Клишас рассказывал, что в РФ могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Он допустил соответствующее изменение законодательства, но не уточнил, какие именно меры могут ввести в дальнейшем.