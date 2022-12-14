В Госдуму могут внести законопроект об ограничении удаленки для уехавших из России

Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас подтвердил информацию о разработке законопроекта, который предусматривает ограничения на удалённую работу для покинувших страну россиян. Об этом сообщает RTVI.

Клишас признался, что стал одним из разработчиков инициативы, — в ближайшее время его внесут на рассмотрение в Государственную Думу. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и зампредседателя этого комитета Михаил Терентьев отметили телеканалу, что им ничего не известно о разработке этого законопроекта.

Ранее СМИ сообщали, что группа депутатов и сенаторов до конца года может внести в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на удалённую работу для государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности. Он якобы может коснуться и россиян, которые покинули страну на фоне спецоперации и частичной мобилизации.

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Напомним, что в начале декабря Клишас рассказывал, что в РФ могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для уехавших из страны с начала частичной мобилизации. Он допустил соответствующее изменение законодательства, но не уточнил, какие именно меры могут ввести в дальнейшем.