В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных

В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооружённых сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.

Отмечается, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Как пояснил депутат, поправки пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других стран. Рассмотреть их собираются уже 3 марта.

«Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что он будет внесён в ближайшее время», — добавил Пискарёв.