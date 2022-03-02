В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных
За распространение недостоверной информации предусмотрено до 15 лет лишения свободы
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях российских вооружённых сил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.
Отмечается, что за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Как пояснил депутат, поправки пропишут в проекте о мерах противодействия на недружественные действия США и других стран. Рассмотреть их собираются уже 3 марта.
«Это не отдельный законопроект, это поправка в законопроект, который уже сегодня рассмотрен в первом чтении. Мы имеем возможность внести поправки. Надеемся, что он будет внесён в ближайшее время», — добавил Пискарёв.