В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Шесть депутатов Госдумы внесли на рассмотрение законопроект в стране пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Как сообщает «Интерфакс», проект предусматривает запрет на распространение информации, которая направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Также в документе предусмотрен прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений.

В пояснительной записке к проекту его авторы отметили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение. При этом публичное одобрение таких отношений опасно не только для детей и молодежи, поскольку «ставит вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар».

«Сам по себе запрет такой пропаганды как деятельность по целенаправленному и бесконтрольному распространению информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе сформировать искаженные представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений среди лиц, в том числе лишенных в силу возраста возможности самостоятельно критически оценить такую информацию, не может рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан», — говорится в проекте закона.

Напомним, что сейчас закон запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил в связи с выходом России из Совета Европы ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных ценностей.