В Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии по старости в декабре 2022 года

Депутаты «Справедливой России — За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым вносят в Госдуму законопроект, который предлагает ввести с декабря 2022 года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Об этом сообщает ТАСС.

Для 13-й пенсии потребуется изменить закон «О страховых пенсиях».

«Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая 13-я пенсия)», — говорится в пояснительной записке.

Миронов отметил, что пенсионеры являются наиболее незащищённой группой граждан и государство обязано оказать им поддержку в виде дополнительных выплат. Политик считает, что это позволит им избежать долгов, которые возникают из-за поиска средств на празднование Нового года.

«Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам всё равно считаются привлекательными заёмщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов», — подчеркнул он.

Также законопроект предлагает увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. В действующей редакции закона такая норма предусмотрена для 80-летних граждан.