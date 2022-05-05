В ГУ МВД подтвердили смерть экс-главы алтайской полиции генерала Валькова

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили смерть бывшего руководителя Главного управления внутренних дел Алтайского края, генерал-майора милиции в отставке Валькова Владимира Алексеевича. Ведомство совместно с Алтайским краевым советом ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Напомним, что о смерти Валькова стало известно сегодня. По информации источников amic.ru, причиной стали последствия перенесённого им несколько месяцев назад коронавируса.

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Общество Чем запомнился экс-глава алтайской полиции Владимир Вальков?

Вальков родился в 1950 году в Ребрихинском районе. Отработав в правоохранительной системе 11 лет, в середине 1980-х годов неожиданно стал заместителем заведующего, завотделом административных и торгово-финансовых органов Барнаульского горкома КПСС Алтайского края. Однако четыре года спустя Вальков вернулся в органы внутренних дел. Взлёт в карьере Валькова пришёлся уже на российский период в истории алтайской милиции. Так, с 1993 по 1996 год он возглавлял Управление вневедомственной охраны. Наконец, в 1998 году Владимир Вальков был назначен на должность начальника УВД Алтайского края. В марте 2001 года стал начальником уже Главного управления внутренних дел Алтайского края.

Карьера Валькова завершилась вскоре после того, как в ДТП погиб губернатор края Михаил Евдокимов в августе 2005 года. Как считали сторонники «народного губернатора», авария случилась во многом потому, что незадолго до трагедии Вальков немотивированно лишил Евдокимова машины сопровождения. Авария произошла 7 августа, а уже 10 августа начальник алтайской полиции был освобождён от этой должности указом президента. Официальная формулировка — в связи с выходом на пенсию.