В Калужской области запретили нанимать мигрантов на работу в торговле

Регион выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников

11 февраля 2022, 11:57

В Калужской области мигрантов запретили нанимать на работы в торговле. Об этом в социальных сетях рассказал глава региона Владислав Шапша.

Регион выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые находятся за рубежом.

Губернатор считает, что эти изменения не позволят гражданам стран Средней Азии получать гражданство России в упрощённом порядке.

Шапша добавил, что работодатели должны за три месяца решить вопрос с сотрудниками, которые на данный момент привлечены к работе по патентам.

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