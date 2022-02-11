В Калужской области запретили нанимать мигрантов на работу в торговле

В Калужской области мигрантов запретили нанимать на работы в торговле. Об этом в социальных сетях рассказал глава региона Владислав Шапша.

Регион выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые находятся за рубежом.

Губернатор считает, что эти изменения не позволят гражданам стран Средней Азии получать гражданство России в упрощённом порядке.

Шапша добавил, что работодатели должны за три месяца решить вопрос с сотрудниками, которые на данный момент привлечены к работе по патентам.