В Камне-на-Оби девушка своими руками ликвидировала 14 свалок

В Камне-на-Оби девушка в одиночку за пять дней ликвидировала 14 свалок. Об этом сообщают «Каменские известия».

Александра Родимова собирала мусор, который люди оставили на дороге к озеру Рица. Всего девушке удалось собрать 46 мешков хлама, вес каждого из которых составлял от 30 до 50 килограммов. Чаще всего среди мусора встречались битые стёкла и жжёные пластиковые бутылки.

Все эти мешки активистка своими руками носила на свалку, намотав в общей сложности около 50 километров.

«Мне нравится, чтобы было чисто и чтобы своими поступками можно было другим хороший пример участия показывать, когда ты сам это делаешь, то больше ценишь. Да и люди же не виноваты, что вокруг так грязно. Не все мусор вот так бездумно выбрасывают. А за этой грязью мы не видим красоты нашей природы», — сказала местная жительница.