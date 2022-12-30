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В Китае запустили поезд c названием «Алтай — китайская столица снега»

Поезд ежедневно вечером отправляется из Урумчи и прибывает в уезд Фуюнь округа Алтай

30 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Китае запустили поезд, в названии которого фигурирует Алтай. Об этом сообщают местные СМИ.

Состав носит название «Алтай — китайская столица снега», но к Алтайскому краю или Республике Алтай это никак не относится.

Поезд ежедневно вечером отправляется из Урумчи и прибывает в уезд Фуюнь округа Алтай на следующий день.

Комментарии 3

  • Это прямой намек, однако)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гиркину новых забот скоро прибавится
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, намек на что? Алтай есть в Китае, России, Казахстане и даже в Монголии.
    30 декабря, Гость   Ответить
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