Поезд ежедневно вечером отправляется из Урумчи и прибывает в уезд Фуюнь округа Алтай

30 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Китае запустили поезд, в названии которого фигурирует Алтай. Об этом сообщают местные СМИ.

Состав носит название «Алтай — китайская столица снега», но к Алтайскому краю или Республике Алтай это никак не относится.

Поезд ежедневно вечером отправляется из Урумчи и прибывает в уезд Фуюнь округа Алтай на следующий день.