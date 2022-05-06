В Красноярске люди спасли щенка, который несколько дней простоял в болоте

Волонтёры спасли щенка, который простоял три дня в воде не окраине Красноярска. Об этом сообщает NGS.

Основательница местного приюта Марина Мельниченко рассказала о том, что щенок был истощённым и опухшим, а между лап у него началось гниение. Пёс застрял в болоте, где простоял около трёх дней. Собака ослабла и не могла даже лаять. Изредка щенок вставал, но почти сразу падал без сил.

Очевидцы заметили собаку и рассказали о ней волонтёрам, которые приехали на место и вытащили пса из воды. Сейчас его поместили в ветеринарную клинику. Животное находится в критическом состоянии, а врачи продолжают за ним следить.

Ранее сообщалось, что в Бийске волонтёры спасли собаку, которая несколько дней провела в помещении между трубами. Пёс звал на помощь, но люди откликнулись не сразу.