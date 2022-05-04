В Кремле прокомментировали сообщения о возможной массовой мобилизации в России

Сообщения о том, что российские власти 9 мая планируют объявить в стране всеобщую мобилизацию, которые ранее появились в ряде СМИ, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это неправда, это чушь», — заявил представитель Кремля, добавив, что прислушиваться к подобной информации не стоит.

Песков также отметил, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет.

Напомним, что ряд западных СМИ сообщили, что российские власти в ближайшее время готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. Эксперты, на которые ссылались издания, заявляли, что произойти это может 9 мая.