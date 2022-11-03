В Кремле высказались об идее увеличения срока срочной службы

Кремль не имеет никакой позиции по поводу увеличения срока службы в армии по призыву до двух лет, всё зависит от рекомендаций Министерства обороны РФ, от него никаких заявлений на этот счёт не было. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Согласитесь, что здесь всё-таки решающий голос за Министерством обороны РФ. Всё зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счёт мы не слышали», — сказал Песков.

Напомним, что ранее глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев высказался за возвращение в России двухлетнего срока службы по призыву. По его словам, в ближайшее время комитет проведёт консультации с силовыми ведомствами.