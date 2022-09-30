В лесу под Барнаулом нашли странные круги на земле, возможно, ритуальные

В барнаульском микрорайоне Булыгино, рядом с озером Пионерское, обнаружили непонятные круги, рассказали в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

Местный житель нашёл в лесу «завихрение», на котором лежат палочки — будто перекрывают борозды.

«Интересно. Пытаюсь углядеть закономерность этих палочек. Они идут через один ряд и в самой середине какая-то загогулина стоит», — сказал на видео барнаулец.

В комментариях к записи предположили, что это место шабаша, противопожарные круги, место посадки НЛО или засеянный грибами участок.