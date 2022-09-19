В ЛНР призвали немедленно провести референдум о присоединении к России

Общественная палата Луганской Народной Республики (ОП ЛНР) обратилась к главе региона Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. Как сообщает «Лента.ру», зампред организации Лина Вокалова заявила, что свой выбор жители Донбасса сделали ещё в 2014 году, на референдуме о самоопределении ЛНР.

По её словам, события последних дней показали, что Киев «перешёл все красные линии», устраивая обстрелы мирного населения и террористические акты. Однако это лишь сплотило жителей региона.

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума на территории Луганской Народной Республики. Уверены, инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины», — сказала Вокалова.

Она подчеркнула, что присоединение к России обезопасит территории ЛНР и станет гарантом возвращения к мирной жизни.