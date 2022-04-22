В МЧС разрешили жарить шашлыки на майские праздники за городом

В майские праздники можно будет жарить шашлыки на природе, если нет ограничений со стороны местных властей, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев в беседе с ТАСС.

Готовить при этом следует при соблюдении правил пожарной безопасности, добавил спасатель.

По его словам, место для мангала следует очистить от сухостоя и провести небольшую опашку. Жарить мясо нужно в безветренную погоду. На случай возгорания необходимо иметь ведро с водой.

Напомним, жители Алтайского края на предстоящих майских праздниках будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. С 4 по 6 мая — рабочие дни, как это и предусматривалось ранее.