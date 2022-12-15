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В Минцифры не поддержали введение запрета на работу для IT-специалистов, которые находятся за границей

В ведомстве отметили, что это может снизить темпы развития цифровых платформ и негативно сказаться на конкурентоспособности

15 декабря 2022, 07:51, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не поддержало идею о введении запрета на работу в российских компаниях для IT-специалистов, находящихся за границей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности», — пояснили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что нужно внимательно изучить риски, связанные с удалённым форматом работы тех специалистов, которые отвечают за администрирование критических важных приложений и элементов сети безопасности.

При этом ведомство поддержало введение запрета на удалённую работу для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем.

Для остальных айтишников формат работы должен определять работодатель.

Комментарии 5

  • Любители чужих решений не имеют своих
    15 декабря, Гость   Ответить
  • может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений ___Да неужели))) Котелок соображать начал что ли)
    15 декабря, Гость   Ответить
  • может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений - да поздно пить боржоми.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Кто уехал, там уже работают. Правда некоторые в российских компаниях, но оттуда. Думают, что так надежней
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Что то меня терзают смутные сомнения. Видишь как попу рвет. Пора ФСБ проверить это ведомство на предмет причастно ли оно и его глава к организованному массовому выезду айтишников за границу, получивших образование за счет бюджета, именно сейчас и работающих на корпорации глобалистов.
    15 декабря, Гость   Ответить
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