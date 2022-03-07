В Минцифры заявили, что в России не планируют отключать интернет

Отключение интернета изнутри в России не планируется, рассказали в пресс-службе Минцифры РФ. Текст сообщения приводит ТАСС.

«В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами. В России не планируется отключение интернета изнутри», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы, поэтому прорабатываются разные варианты обеспечения доступности российских ресурсов.