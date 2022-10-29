В Минкульте разрабатывают закон о лишении званий артистов, которые уехали из России
По данным источника, в настоящий момент обсуждаются меры наказания
29 октября 2022, 18:56, Илья Звягинцев
В Минкульте разрабатывают законопроект, который позволит лишать званий артистов, которые уехали из России после начала СВО. Об этом сообщает Mash.
Если закон будет принят, то артисты, уехавшие из России и публично осуждающие СВО, будут лишены всех званий, которые им дали ранее.
Сообщается, что сейчас представители министерства обсуждают меры наказания.
Одним из обсуждаемых пунктов является лишение гражданства.
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