В Минкульте разрабатывают закон о лишении званий артистов, которые уехали из России

По данным источника, в настоящий момент обсуждаются меры наказания

29 октября 2022, 18:56, Илья Звягинцев

В Минкульте разрабатывают законопроект, который позволит лишать званий артистов, которые уехали из России после начала СВО. Об этом сообщает Mash.

Если закон будет принят, то артисты, уехавшие из России и публично осуждающие СВО, будут лишены всех званий, которые им дали ранее.

Сообщается, что сейчас представители министерства обсуждают меры наказания.

Одним из обсуждаемых пунктов является лишение гражданства.

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