В Минобороны рассказали, кто не подлежит частичной мобилизации

Минобороны РФ разъяснило, кто не подлежит призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба ведомства, призывать не будут граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям.

Так, мобилизации избегут сотрудники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, работники российских операторов связи, которые также задействованы в обеспечении функционирования сооружений, средств и линий связи общего пользования РФ.

Под призыв не попадают граждане, работающие в сфере информации, а также учредители, редакции и издатели зарегистрированных СМИ, теле- и радиоканалов, а вместе с ними и сотрудники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка.

В Минцифры добавили, что право на отсрочку получат сотрудники на полном рабочем дне аккредитованных ИТ-компаний, которые задействованы в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры, основных операторов связи и зарегистрированных СМИ, которые включены в список системообразующих.

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Вопрос дня Айтишники, работники «оборонки». Кто ещё может получить бронь от мобилизации

Напомним, что 22 сентября Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой ввести право на отсрочку от мобилизации для работников «Госкорпорации по организации воздушного движения», а именно — для авиадиспетчеров.

Вместе с ФПАД с аналогичным предложением к главе Минтранса РФ Виталию Савельеву уже обратились общественники из Общероссийского объединения пассажиров (ООП), которые просят временную отсрочку от призыва резервистов из числа гражданских пилотов. Эта просьба мотивируется тем, что полёты внутри страны должны осуществляться в стабильном режиме.