В Минобрнауки исключили возможность возвращения к советской системе образования

После отказа от Болонской системы в России будет сформирована новая система образования

30 мая 2022, 22:06, Илья Звягинцев

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращение к советской системе. Его слова передаёт РИА Новости.

«Речь не идёт о возвращении к системе, которая была до 91-го года, речь идёт о формировании национальной системы, которая бы учитывала преимущества того этапа, их надо чётко сформулировать, и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России не будут отказываться от ЕГЭ, несмотря на уход от Болонской системы образования. Сохранение Единого государственного экзамена позволит гарантировать права выпускников, считают власти.

В России не откажутся от ЕГЭ, несмотря на уход от Болонской системы

В России не откажутся от ЕГЭ, несмотря на уход от Болонской системы

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