В Минобрнауки исключили возможность возвращения к советской системе образования

Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает возвращение к советской системе. Его слова передаёт РИА Новости.

«Речь не идёт о возвращении к системе, которая была до 91-го года, речь идёт о формировании национальной системы, которая бы учитывала преимущества того этапа, их надо чётко сформулировать, и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов», — сказал он.