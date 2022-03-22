В Минпромторге пообещали стабилизацию поставок бумаги в течение недели

Минпромторг России ожидает стабилизации поставок офисной бумаги в течение недели, дефицита в стране не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«С учётом введения определённых ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что отечественные производители закрывают потребности российского рынка, а потому дефицита не будет.

Новости

Общество Торговые сети Алтайского края ежедневно получают поставки сахара

В министерстве добавили, что в настоящее время в России работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали продукцией не только внутренний рынок, но и поставляли её в зарубежные страны. При этом небольшие объёмы бумаги поставлялись финскими компаниями.