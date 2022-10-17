В Москве завершилась частичная мобилизация. В своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин заявил, что задачи по призыву выполнены в полном объёме.

«Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал градоначальник.

По словам Собянина, пункты сбора мобилизованных закроются сегодня днем, 17 октября. Все повестки, разосланные москвичам по месту жительства и работы, прекращают своё действие. Он поблагодарил жителей столицы и выразил им признательность.

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Напомним, 6 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на заседании регионального правительства и заявил, что план по первому этапу частичной мобилизации выполнен. Он отмечал, что призыв прошёл организованно, спокойно и без скандальных ситуаций.