В нашу галактику. Барнаульцы заметили в небе НЛО у местного торгового центра

Жители Барнаула заметили «НЛО» над ТРЦ «Галактика». Об этом горожане рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».

Один из подписчиков опубликовал фотографию, на которой видны странные световые пятна в небе над торговым центром.

«Присмотритесь, на фото что-то в небе в виде летающей тарелки. Это не фотомонтаж, глазу этого видно не было при фотосъёмке», — написал автор сообщения.

Его слова подтвердил один из комментаторов. По словам горожанина, неизвестный объект мелькнул в небе, ускорился и исчез.