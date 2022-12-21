В нашу галактику. Барнаульцы заметили в небе НЛО у местного торгового центра
По словам горожан, объект мелькнул в небе, ускорился и исчез
21 декабря 2022, 08:39, Илья Звягинцев
Жители Барнаула заметили «НЛО» над ТРЦ «Галактика». Об этом горожане рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».
Один из подписчиков опубликовал фотографию, на которой видны странные световые пятна в небе над торговым центром.
«Присмотритесь, на фото что-то в небе в виде летающей тарелки. Это не фотомонтаж, глазу этого видно не было при фотосъёмке», — написал автор сообщения.
Его слова подтвердил один из комментаторов. По словам горожанина, неизвестный объект мелькнул в небе, ускорился и исчез.
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