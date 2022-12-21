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В нашу галактику. Барнаульцы заметили в небе НЛО у местного торгового центра

По словам горожан, объект мелькнул в небе, ускорился и исчез

21 декабря 2022, 08:39, Илья Звягинцев

Фото:
Фото: "Подслушано Барнаул"

Жители Барнаула заметили «НЛО» над ТРЦ «Галактика». Об этом горожане рассказали в сообществе «Подслушано Барнаул».

Один из подписчиков опубликовал фотографию, на которой видны странные световые пятна в небе над торговым центром.

«Присмотритесь, на фото что-то в небе в виде летающей тарелки. Это не фотомонтаж, глазу этого видно не было при фотосъёмке», — написал автор сообщения.

Его слова подтвердил один из комментаторов. По словам горожанина, неизвестный объект мелькнул в небе, ускорился и исчез.

Комментарии 8

  • так, инопланетян не трогать: они на весну 23 запланированы
    21 декабря, Гость   Ответить
  • В Галактику прилетали за тариться!!!!! Я их в Ашане видел!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, В Галактику прилетали за тариться!!!! --- Не, это они над пробкой на Строителей ржали)))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Лишь бы не Хаймерсы
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Беспилотник,который обслуживает аэропорт залетел туда.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Уже и туда беспилотники залетают
    21 декабря, Гость   Ответить
  • а я вчера лежу, дрочу, значит, хоба - в окне смотрю беспилотник смотрит как я дрочу Ну я ему кулаком погрозил, да и дальше заниматься этим делом
    21 декабря, Гость   Ответить
  • закусывать надо!
    21 декабря, Гость   Ответить
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