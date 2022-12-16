В Новосибирске кошки массово заболевают неизвестным агрессивным вирусом

Летальный случай пока только один, однако заразившихся животных обнаруживают по всему городу

16 декабря 2022, 20:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новосибирске кошки в последние две недели начали массово заболевать неизвестным вирусом. Как сообщает «КП-Новосибирск», у всех животных одинаковые симптомы и течение болезни, а все они ранее были привиты.

Как рассказала директор благотворительного фонда «Варежка» Анна Стародуб, речь идёт о «стремительном заражении» — животные всех возрастов заболевают крайне быстро. Сам вирус заразен — болеют коты, которые вместе находятся на передержке, а отдельные вспышки регистрируются в разных районах города. Сейчас фонд курирует состояние 70 котиков, по меньшей мере 24 из них уже переболели.

Главные симптомы заболевания — диарея и рвота. По этой причине у животных начинается обезвоживание. Дополняет клиническую картину плохое самочувствие и болезненность, которые приводят к потере аппетита. Есть они не могут из-за тошноты, а если им и удаётся, то пища сразу выходит обратно. Также у некоторых повышается температура.

Летальный случай пока только один — умерла кошка Мия, у которой у одной из первых появились симптомы. Происхождение вируса непонятно — для этого необходимо ПЦР-исследование на все известные вирусы, а для благотворительного фонда это нецелесообразно, дорого и долго. Само лечение различных вирусов у кошек примерно одинаковое.

«Картина, которую мы наблюдаем сейчас, похожа на многие вирусы по симптомам. Напоминает и панлейкопению, кальцивироз, вирусный гастроэнтерит», — пояснила Стародуб.

Многие больные животные сейчас на обезболивающих и антибиотиках, покупка которых обходится дорого. За время нахождения кошек в стационарах набегает порядка 10 тысяч рублей.