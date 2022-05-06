В Новосибирске начнут производить муку из сверчков для спортивного питания и хлеба

В Новосибирске работают над стартапом по созданию сверчковой фермы. Об этом сообщает «ЧС Инфо».

Директор стартапа Евгений Демидов рассказал о том, что на первом этапе у него не было никакого опыта в работе с насекомыми, а начинал он с создания мини-фермы в гараже.

Сначала, по его словам, представители стартапа думали зарабатывать на продаже сверчков производителям кормов для животных.

«И, наконец, спортивное питание, белковые добавки всякие, а также продукция без глютена, без лактозы. Мы ни в коем случае не делаем заменитель мясу, это другой продукт», — сказал Демидов.

По его словам, использовать их сырьё можно при создании выпечки или фитнес-печенья.

Сейчас у стартаперов уже есть первые заказы. Выйти на рынок они рассчитывают уже через год.