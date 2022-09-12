В Сибири соседи за сутки собрали 1 млн рублей для мальчика с карциномой в животе, уничтожившей два позвонка

Семья Колесниковых из Новосибирска, которая уже пять лет борется за жизнь сына Артема, рассказала «КП-Новосибирск», как им удалось собрать миллион рублей за сутки.

«Семилетний ребенок пережил шесть операций, 20 курсов химиотерапии и 50 сеансов лучевой терапии, но болезнь вернулась. Нужно было дорогое лекарство, и соседи сотворили для Артема маленькое чудо», — отмечает издание.

Диагноз мальчику поставили в мае 2017 года: мама увидела у сына на спине шишку. УЗИ брюшной полости выявило опухоль — анализы показали, что она злокачественная. Малыша с мамой сразу отправили в детскую онкобольницу, где двухлетнему Артему назначили химиотерапию и диагностировали «миоэпителиальную карциному мягких тканей забрюшинного пространства».

«Мы с мужем долго не могли смириться с этим, а двухлетний Артем не осознавал, что с ним происходит что-то страшное. Думаю, это помогало ему восстанавливаться после каждого блока химии. Главная проблема была — накормить сына из-за тошноты от препаратов», — рассказала мама мальчика Ирина.

Химиотерапия не могла победить рост опухоли, онкологи перепробовали десятки препаратов из списка Минздрава РФ. В итоге два года назад врачи дали неблагоприятный прогноз, а маленькому Артему назначили паллиативный статус. В апреле 2022 года опухоль повредила два позвонка: хирурги удалили часть позвонка и часть опухоли, но после операции мальчик оказался прикован к кровати.

В июне Артему провели еще один генетический анализ, который помог выявить клетки-мишени для таргетного препарата. Врачи отыскали за рубежом нужный таргетный препарат «Энтекрениб». В минздрав Новосибирской области отметили, что лекарство не зарегистрировано в России и не имеет лицензии. Благотворительный фонд тоже не смог купить лекарство.

Семья взяла в кредит 345 тысяч рублей на одну упаковку препарата, но для успешного курса лечения не хватало еще двух. Тогда Ирина написала с ребёнком в соседском чате. Старшая по дому организовала сбор средств и сделала благотворительный праздник соседей во дворе. В итоге за сутки соседи собрали почти 1 млн рублей в помощь ребенку.