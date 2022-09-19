В Новосибирской области отказались от салюта на празднование 85-летия региона
По мнению губернатора Андрея Травникова, это неуместно во время проведения СВО
19 сентября 2022, 13:59, Никита Черников
В Новосибирской области отменили салют в честь 85-летия региона, сообщил губернатор Андрей Травников порталу AfterShock.News.
По его мнению, запускать фейерверк на фоне проведения спецоперации неуместно.
«Что касается фейерверка, всё-таки салют — это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьёзный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнём. Поэтому фейерверка в этом году не будет», — сказал глава региона.
Отметим, что от салютов также отказываются и в ряде других регионов страны, а в некоторых городах власти решили не отмечать День города.
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