В правительстве одобрили проект ускоренного повышения МРОТ

Правительство России одобрило ускоренное повышение МРОТ в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменения в статью 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“ и приостановлении действия её отдельных положений“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано в сообщении.

Накануне Минсоцзащиты предложило увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей.

Отметим, что в 2022 году МРОТ повышался дважды — 1 января и 1 июня.