18 бригад «Росводоканала Барнаул» будут ежедневно дежурить в праздничные дни

Накануне Нового года горожанам напомнили контакты водоканала и правила пользования канализацией

29 декабря 2022, 15:21, ИА Амител

Фото: барнаульский водоканал

В преддверии Нового года и продолжительных выходных «Росводоканал Барнаул» просит горожан соблюдать правила пользования канализацией, а также напоминает номера телефонов экстренной связи с предприятием жизнеобеспечения.

«Каждый год, 31 декабря... мы напоминаем горожанам, что в канализацию запрещено сбрасывать строительный мусор и смеси, ткань, предметы личной гигиены, наполнители для кошачьего туалета, полиэтиленовые пакеты, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы. Если следовать этим несложным правилам, то засоров на сетях удастся избежать, а праздник не будет испорчен», — обратился к барнаульцам директор по производству Дмитрий Власов.

В барнаульском водоканале засорам противостоят специальные бригады, оснащенные мощными каналопромывочными машинами. Современная техника позволяет эффективно выполнять промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы проводят на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов. С начала года специалисты предприятия устранили более пяти тысяч засоров, промыли 340 км сетей.

В праздничные дни в водоканале ежедневно будут дежурить девять бригад, подготовленных для устранения возможных повреждений на сетях водопровода, и еще девять бригад — для ликвидации засоров на сетях канализации. При необходимости в ночное время задействовуют дополнительные силы и средства. Кроме того, на весь период праздников назначили ответственных дежурных из числа руководителей подразделений предприятия.

При возникновении засора или другой проблемы на сетях водоснабжения или водоотведения, а также при обнаружении открытого колодца обращайтесь в «Росводоканал Барнаул» по круглосуточному телефону 500-101.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

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