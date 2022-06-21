В Приморье нашли разбившийся самолёт с останками алтайского экипажа

В Приморском крае нашли останки членов алтайского экипажа, погибших в авиакатастрофе 18 августа 1953 года. Как сообщили в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края, в настоящее время волонтёры «Поискового объединения „АвиаПоиск“» ищут родственников следующих погибших:

• старший лейтенант Хатников Виктор Никонорович. Родился в селе Усть-Чагырка Алтайского края 14 апреля 1926 года;

• младший сержант Петровский Георгий Николаевич. Родился в Бийске. Отец — Пивоваров Яков Максимович. Дата рождения неизвестна;

• младший сержант Стручков Владислав Павлович. Родился в селе Акутиха Алтайского края. Мать — Грезева Апполина Дмитриевна. Дата рождения неизвестна.

«Останки указанных авиаторов в числе семерых, не успевших спастись членов экипажа, были подняты организацией осенью 2021 года в ходе поисковых работ на месте падения бомбардировщика Ту-4. В настоящее время начата подготовка к захоронению погибших членов экипажа на кладбище гарнизона Воздвиженка», — говорится в сообщении.

Информацию о родственниках погибших поисковики просят сообщать на почту aviapoisk@yandex.ru либо по телефонам: 8-914-663-93-43 и 8-924-125-00-15.