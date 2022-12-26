В районах Алтайского края закончили постройку двух новых детсадов

Один объект обошелся в 81 млн рублей, а второй — в 380 млн. Для них уже получены разрешения на ввод в эксплуатацию

26 декабря 2022, 17:27, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

В Алтайском крае завершено строительство и получены разрешения на ввод в эксплуатацию двух новых детских садов. Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, работать они начнут в селе Воеводском Целинного района и Фирсово Первомайского района.

В Воеводском детсад рассчитан на 80 детей. Стоимость работ, включая поставку оборудования, составила 81 млн рублей. На первом этаже нового дошкольного учреждения появились кабинеты для средней и младшей групп, пищеблок, медицинский блок, прачечная и санузлы. На втором — групповые ячейки для подготовительной и старшей групп, игровой и музыкальный залы, а также бытовые помещения. У каждой группы будет своя раздевалка, групповая, спальня, буфет и санузел.

В Фирсово садик крупнее — до 280 воспитанников в 11 группах, пять из которых в возрасте до трех лет и шесть в возрасте от трех до семи лет. Для организации учебного процесса в образовательном учреждении оснащены залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. Также, в помещениях оборудованы пассажирские и грузовые лифты, а на территории провели благоустройство.

Общая стоимость работ в этом детсаду составила, включая поставку оборудования, составила порядка 380 млн рублей.