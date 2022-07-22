В Республике Алтай придумали кодекс поведения для собирателей орехов

В Республике Алтай придумали кодекс правил для собирателей кедровых орехов. Его опубликовали в сообществе «Подслушано I Республика Алтай».

В списке рекомендаций пока три правила, которые отражают основные беспокойства местных жителей.

Первое правило — не использовать наемный труд. Авторы кодекса призвали местных жителей «разворачивать» автомобили с работниками, которых используют жители некоторых районов.

Второе правило — не использовать «кедротряс». Отмечается, что те, кто видит людей с этим инструментом, могут смело отбирать его и «выводить из строя» того, кто его использовал.

В третьем пункте собирателей орехов призвали собирать мусор, который они увидят в лесах.