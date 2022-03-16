В России до конца марта собираются открыть собственный аналог «Инстаграма»

В России разрабатывается «Росграм», который должен заменить заблокированный «Инстаграм». О создании приложения рассказали его разработчики на странице во «ВКонтакте».

«В новой соцсети будут все привычные вам функции, но ещё дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг), реферальная программа и другие», — сказано в сообщении.

Разрабатывает приложение некий Александр Зобов, который, как утверждают СМИ, является однокурсником создателя Telergam Павла Дурова.

На данный момент разработчики планируют к концу марта запустить приложение для крупных блогеров, а в апреле доступ должен открыться для всех пользователей.