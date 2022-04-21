Стало известно, когда алтайские девятиклассники будут сдавать экзамены

Минпросвещения и Рособрнадзор совместным приказом утвердили изменения в расписание экзаменов для выпускников девятых классов в 2022 году. Новое расписание предусматривает по два дня для проведения наиболее массовых экзаменов (по русскому языку, математике и обществознанию) в основной период. Решать, проводить ли экзамены в один или два дня, будут сами регионы исходя из имеющихся ресурсов.

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Общество Более 11 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Алтайском крае в 2022 году

В Алтайском крае девятиклассники будут сдавать экзамены по следующему расписанию:

19 и 20 мая — иностранный язык;

23 и 24 мая — математика;

27 и 28 мая — обществознание;

1 июня — история, физика, биология и химия;

7 и 8 июня — русский язык;

15 июня — биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии, география и химия;

22 июня — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, география.

Резервные дни в этом году назначили на 4-9 июля.

Ранее стало известно, что в 2021-2022 учебном году девятиклассники будут сдавать четыре экзамена вместо двух, а одиннадцатиклассникам вернут обязательный ЕГЭ по базовой математике.